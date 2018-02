Gb: allarme terrorismo destra

LONDRA, 27 FEB - Sul Regno Unito non incombe solo la minaccia jihadista, ma anche quella dei terroristi di estrema destra. L'allarme arriva da Mark Rowley, vicecomandante di Scotland Yard e capo dell'antiterrorismo, che - tracciando un bilancio del suo lavoro a un mese dal congedo - esprime "grave preoccupazione" per il moltiplicarsi delle attività di gruppi e gruppuscoli d'ispirazione neonazista o affini sull'isola. Rowley rivela che sono stati almeno quattro i piani d'attentato riconducibili all'ultradestra sventati nel Paese nel 2017, incluso il progetto di omicidio - già reso noto nei mesi scorsi - contro la deputata laburista Rosie Cooper: presa a bersaglio sulla scia dell'uccisione nel 2016 nello Yorkshire della sua compagna di partito Jo Cox. Evidenzia inoltre l'importanza del bando decretato nei confronti dei neonazi di National Action. Quanto al radicalismo islamico, il funzionario auspica che la magistratura valuti più spesso la possibilità di revocare, "ai terroristi come ai pedofili", l'accesso ai figli.