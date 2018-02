Spazio: rientrati 3 astronauti da Ssi

CAPE CANAVERAL, 28 FEB - Tre astronauti, due americani e un russo, sono rientrati oggi dalla Stazione spaziale internazionale (Ssi) dopo una missione di cinque mesi e mezzo: la capsula Soyuz che li ha riportati sulla Terra è atterrata all'alba (ora locale) in Kazakistan. Le operazioni di recupero dei tre - gli americani Joe Acaba e Mark Vande Hei e il russo Alexander Misurkin - sono andate come previsto nonostante il maltempo e le temperature sotto lo zero, ha reso noto la Nasa. Con i prossimi astronauti, che partiranno il 21 marzo dal Kazakistan, la stazione sarà di nuovo al completo con un equipaggio di sei persone.