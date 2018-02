Ghani propone tregua ai talebani

KABUL, 28 FEB - Inaugurando oggi la 2/a riunione del 'Processo di Kabul' davanti ai delegati di 25 Paesi e organizzazioni internazionali, il presidente Ashraf Ghani ha detto che "la pace non può essere raggiunta senza i talebani". In un atteso discorso nella capitale afghana, il capo dello Stato ha proposto agli insorti in segno di riconciliazione di unirsi ad un processo che metta fine una volta per tutte al drammatico conflitto in corso. Ghani ha anche aggiunto di essere disposto a negoziare con i talebani un cessate il fuoco.