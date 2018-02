Pyongyang, direttore Affari Usa promossa

PECHINO, 28 FEB - Choe Son Hui, finora direttore generale per gli affari Nordamericani del ministero degli Esteri nordcoreano, è stata promossa a una posizione a vice ministro. Lo riporta NK News, sito web basato negli Stati Uniti che dà conto di notizie e analisi sulle vicende nordcoreane rilevando che la conferma è contenuta in una nota diplomatica circolata a Pyongyang la scorsa settimana, mentre è incerto chi abbia o stia per prendere la posizione lasciata vacante. La novità è trapelata a pochi giorni dalla disponibilità data dal Nord ad avere un dialogo con gli Usa: la mossa, secondo gli osservatori, potrebbe essere collegata ai preparativi di dialogo con Washington. A capo del dipartimento, Choe ha incontrato a maggio in Norvegia ex funzionari del governo americano, mentre a ottobre ha avuto contatti con un funzionario del ministero degli Esteri giapponese e un ex sottosegretario di Stato Usa alla conferenza sulla non proliferazione di Mosca.