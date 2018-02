Attrice Bollywood, migliaia a Mumbai

ROMA, 18 FEB - Migliaia di fan della star di Bollywood Sridevi Kapoor, morta in circostanze ancora da chiarire sabato a Dubai, stanno arrivando a Mumbai per rendere omaggio alla salma. Il feretro sarà portato in processione per le principali strade della città, dove sono state dispiegate ingenti forze di polizia, quindi il corpo dell'attrice sarà cremato. Intanto è sempre più fitto il mistero sulla morte della 'reginetta del cinema indiano. SI media dell'Emirato hanno rivelato infatti ieri un particolare finora sconosciuto, e cioè che l'attrice, trovata immersa nell'acqua della vasca da bagno della suite dell'hotel dove viveva da giorni, aveva "una profonda ferita" alla testa. Le indagini sul suo decesso sono ora in mano ad un pubblico ministero che ha interrogato varie persone, ed anche a lungo il marito di Sridevi, il produttore Boney Kapoor che, a quanto sembra, è stato il primo a scoprire il cadavere.