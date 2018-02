Hariri a Riad, prima volta dopo crisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 FEB - Il primo ministro libanese Saad Hariri è arrivato oggi in Arabia Saudita per una visita che segna il riavvicinamento tra i due Paesi dopo una crisi provocata lo scorso novembre dalle sue dimissioni annunciate da Riad, poi revocate al suo ritorno in patria due settimane più tardi. Hariri ha in programma colloqui con il re Salman e suo figlio Mohammad, giovane erede al trono. Il primo ministro aveva detto che le sue dimissioni avevano lo scopo di provocare uno "shock positivo" in Libano contro il coinvolgimento del Paese nei conflitti regionali, denunciando in particolare l'influenza iraniana. Ma le autorità libanesi, tra cui il presidente Michel Aoun, avevano accusato Riad di aver orchestrato la crisi e di avere trattenuto Hariri contro la sua volontà.