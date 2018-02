Macedonia: proteste contro cambio nome

(ANSAmed) - SKOPJE, 28 FEB - Migliaia di persone, diecimila secondo alcuni media locali, hanno manifestato nella serata di ieri a Skopje per protestare contro un cambio di nome della Macedonia, nell'ambito del negoziato per risolvere la lunga disputa con la Grecia. Nonostante il freddo intenso e le cattive condizioni meteo, i manifestanti - che hanno risposto a un appello dell'organizzazione 'Per una Macedonia comune' - hanno attraversato in corteo le vie del centro della capitale per chiedere a gran voce 'la difesa del nome e l'identità della nazione'. In un raduno davanti al parlamento e' stata chiesta l'interruzione della trattativa con Atene, l'abolizione della legge sull'albanese seconda lingua ufficiale, la revoca del Trattato di amicizia e cooperazione con la Bulgaria e un'amnistia per coloro che sono in carcere a causa degli incidenti e delle violenze dell'aprile scorso in parlamento. Se tali richieste non dovessero essere accolte, si dovrebbe sciogliere il parlamento a andare a nuove elezioni.