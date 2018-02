Barnier, pronta bozza accordo BrexIT

BRUXELLES, 28 FEB - La prima bozza per l'accordo sulla Brexit è stata presentata oggi dal capo negoziatore di Bruxelles Michel Barnier. Si tratta, ha detto, del "progetto di testo sull'accordo di recesso adottato dal collegio dei commissari Ue, e che dovrà essere approvato dai 27 Stati e dal Parlamento europeo, prima di essere messo sul tavolo negoziale col Regno Unito". "E' un momento cruciale del negoziato" sulla Brexit, "che vogliamo concludere positivamente", ha detto Barnier. Ma "se vogliamo che questi negoziati siano un successo dobbiamo accelerare. Il 30 marzo 2019, tra 13 mesi, il regno Unito non sarà più un Paese dell'Unione e dobbiamo organizzare" questa uscita "in modo ordinato. I tempi sono stretti tra oggi e l'autunno prossimo, quando dovremmo chiudere questo accordo per avere poi i tempi per le ratifiche necessarie".