Reporter slovacco ucciso, trema governo

BRATISLAVA, 28 FEB - Trema il govern slovacco dopo l'assassinio del giornalista Jan Kuciak. Il ministro della Cultura slovacco Marek Madaric (Smer, democratici sociali) ha annunciato oggi le sue dimissioni. E poco dopoè arrivata la notizia che a lasciare i loro incarichi sono stati anche l'assistente del premier Robert Fico, Maria Troskova, e il segretario del Consiglio di sicurezza, Viliam Jasan. I nomi di quest'ultimi due erano finiti nell'inchiesta del reporter, pubblicata oggi da Aktuality.sk, per legami e affari con persone che orbitano attorno alla 'ndrangheta in Slovacchia. "Il ministero della cultura è il dicastero più vicino ai media. Dopo quello che è successo, non riesco ad immaginare di rimanere in carica come ministro. La mia decisione è collegata all'assassinio del giornalista", ha detto invece Madaric.