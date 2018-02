Trump a tributo per reverendo Graham

WASHINGTON, 28 FEB - Il reverendo Billy Graham - noto come il 'pastore dei presidenti' - "ha cambiato il nostro Paese". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ricorda così il leader religioso evangelico scomparso la scorsa settimana all'età di 99 anni e che oggi viene onorato in un raro e straordinario tributo nella Rotunda a Capitol Hill, dove una camera ardente è allestita fino a domani, mentre i funerali si terranno venerdì a Charlotte cui presenzierà anche Trump. Un tributo "molto appropriato", ha detto Trump prendendo la parola durante la cerimonia, cui sono presenti anche diversi membri del governo tra cui il Jeff Sessions, Steve Mnuchin, Wilbur Ross. Trump definisce Graham "una leggendaria figura americana" che merita di essere riconosciuta nel luogo "dove è custodita la memoria del popolo americano". Trump fa ricorso poi ad un ricordo personale, evocando una sua visita con la famiglia allo Yankee Stadium di New York nel 1957 proprio per ascoltare Graham, "mio padre era un grande fan", ha detto.