Gb: i giovani principi per beneficenza

LONDRA, 28 FEB - Prima uscita ufficiale in doppia coppia per il principe William con la consorte (incinta) Kate, e suo fratello Harry con la promessa sposa americana Meghan Markle, in attesa di convolare a nozze il 19 maggio. L'occasione è l'incontro pubblico annuale di oggi del forum della Royal Foundation, istituzione di beneficenza legata alla 'firm', la casa reale, di cui i figli di Carlo e Diana sono ormai padrini. Un appuntamento affrontato insieme - 'Making a difference together', recitava lo slogan alle loro spalle - per delineare le iniziative da promuovere e le cause da sostenere nei prossimi mesi. Introdotto da un discorso di William dedicato a illustrare progetti in favore dell'ambiente, dell'assistenza medica e psichica alle persone, della parità di diritti, l'evento è stato seguito da una sorta di dibattito a quattro voci dal palco, ripetutamente applaudito dalla platea di ospiti scelti. Ormai siamo "impacchettati insieme", ha scherzato Meghan quando è venuto il suo turno.