Amnesty, usate in Sinai bombe a grappolo

ROMA, 28 FEB - Nel conflitto contro l'Isis nel Sinai settentrionale, le forze armate egiziane hanno usato le bandite "bombe a grappolo": lo denuncia Amnesty international in base a un video messo a disposizione dallo stesso esercito del Cairo. Il video rilanciato il 21 febbraio dall'account Twitter ufficiale delle forze armate egiziane "prova al di là di qualsiasi dubbio" l'uso di questo tipo di ordigni in "recenti incursioni aeree", sostiene l'organizzazione in un comunicato. Sebbene siano stati presentati come rudimentali "ordigni esplosivi improvvisati" piazzati da "elementi terroristici", Amnesty sostiene che si tratti invece di bombe inesplose tipo "Mk 118" di fabbricazione statunitense "che possono essere state solo sganciate dall'Aviazione egiziana". "Le bombe a grappolo sono fra le armi più vili della guerra moderna, indiscriminate per definizione e in in grado di uccidere e mutilare civili per anni", ha ricordato la vice direttrice regionale per il Medio oriente e il Nordafrica di Amnesty (Ai), Najia Bounaim.