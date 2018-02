Usa: spari in liceo,arrestato insegnante

ROMA, 28 FEB - La polizia è intervenuta in un liceo della Georgia in seguito a degli spari. Secondo quanto riportano alcuni media, un insegnante sarebbe stato arrestato e non ci sarebbero feriti tra gli studenti. Secondo le prime informazioni la polizia e' intervenuta alla Dalton High School di Dalton dopo una chiamata in cui si parlava di spari. All'arrivo degli agenti un insegnante si sarebbe barricato in una classe e la scuola sarebbe stata immediatamente evacuata. L'uomo sarebbe poi stato arrestato ma l'intera area rimane in lockdown. Intanto sui social media si scatena nuovamente la polemica contro la proposta del presidente Donald Trump di armare gli insegnanti, non senza un po' di sarcasmo e ironia: "Davvero li vogliamo armare??", si legge in piu' di un tweet. E ancora: "Quando ne armiamo un altro?", "Possiamo smettere di parlare di armare i prof e di portare piu' armi nelle scuole?".