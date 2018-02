Siria: videogame 3D di Hezbollah

(ANSAmed) – BEIRUT, 28 FEB – 'La Sacra Difesa': è questo il titolo di un videogame in 3D messo sul mercato in questi giorni dall'Hezbollah libanese sulla guerra dei suoi miliziani negli ultimi anni in Siria al fianco delle forze governative. "Unitevi ai combattenti nella lotta contro i Takfiri che volevano distruggere i luoghi santi e la madrepatria", recita una voce nel trailer di presentazione, mentre vengono mostrate fasi del gioco con scontri in varie città siriane e libanesi. Scopo del gioco, dunque, è quello di presentare l'intervento in Siria come una difesa contro le forze islamiche sunnite estremiste. 'La Sacra Difesa' (Al Defah al Moqaddas) è il terzo videogame prodotto da Hezbollah, dopo quelli a due dimensioni 'Special Force-Part I' seguito al ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano nel 2000 e 'Special Force-Part II' dopo al guerra del 2006 con lo Stato ebraico.