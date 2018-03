Kushner,prestiti dopo visite Casa Bianca

NEW YORK, 1 MAR - Apollo Global Management e Citigroup hanno concesso prestiti a Kushner Companies, l'azienda di famiglia di Jared Kushener, consigliere di Donald Trump e marito di Ivanka. Finanziamenti erogati dopo ''visite alla Casa Bianca''. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il fondatore di Apollo Joshua Harris ha incontrato diverse volte Kushner agli inizi dello scorso anno, discutendo fra l'altro di una sua posizione alla Casa Bianca. Apollo ha concesso un prestito da 184 milioni di dollari a Kushner Companies per rifinanziare il mutuo su un grattacielo di Chicago. Citigroup ha prestato a Kushner Companies e a uno dei suoi partner 325 milioni di dollari per finanziare alcuni edifici a Brooklyn: il prestito e' stato erogato nella primavera del 2017, poco dopo l'incontro fra Kushner e l'amministratore di Citigroup, Michael Corbat, alla Casa Bianca. Citigroup precisa che il prestito e' stato trattato nel 2017 con un partner di Kushner Companies.