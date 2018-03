Australia: amnistia, 57.324 armi in meno

CANBERRA, 1 MAR - Oltre 57.000 armi detenute illegalmente in Australia sono state consegnate alle autorità durante l'amnistia - la prima a livello nazionale dal 1996 - annunciata dal governo l'anno scorso. Tra le armi consegnate c'erano anche un lancia razzi e numerose mitragliatrici. L'amnistia ha permesso ai possessori di armi di consegnarle senza incorrere in alcuna penale, cosa che non succedeva dalla strage della Tasmania - avvenuta appunto nel '96 - in cui uno squilibrato uccise 35 persone. Il governo ha precisato che durante l'amnistia, durata tre mesi e finita lo scorso settembre, sono state consegnate 57.324 armi, incluse quasi 2.500 automatiche e semi automatiche.