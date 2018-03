Brasile: foresta amazzonica, meno tutela

ROMA, 1 MAR - La Corte Suprema del Brasile ha confermato importanti cambiamenti alla legislazione che protegge la foresta amazzonica, dando un duro colpo agli ambientalisti. Lo rende noto la Bbc. La revisione tra le altre cose include un'amnistia per i proprietari terrieri che hanno tagliato gli alberi illegalmente e l'aumento delle zone coltivabili. Secondo le leggi in vigore dal 1965 in Brasile, i proprietari terrieri dovevano preservare il territorio, senza coltivarlo, in una percentuale che variava dal 20% all'80% a seconda dell'area. La Corte suprema ha ridotto questi vincoli, riducendo la quantità di terra da preservare a 290.000 km quadrati, più o meno quanto l'Italia. E cancellando le multe per coloro che hanno rimosso gli alberi illegalmente prima del 2008. Gli agricoltori, in questo modo, potranno coltivare la terra più vicina alle cime delle colline e alle rive del fiume, che sono particolarmente vulnerabili all'erosione se gli alberi vengono abbattuti.