Tusk insiste su Irlanda in area comune

BRUXELLES, 1 MAR - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk insiste sulla proposta di creare 'un'area comune' in Irlanda, per evitare confini fisici, per effetto della Brexit, se non si trovano altre soluzioni. "Londra ha detto "no a unione doganale e mercato unico - spiega Tusk -. Ne prendiamo atto senza entusiasmo e soddisfazione", ma valutiamo in modo serio "le conseguenze". Tra queste, eventuali frontiere fisiche in Irlanda. "Uno scenario che l'Ue vuole evitare. Da qui, se non ci sono altre soluzioni", l'area comune. "Non ci può essere commercio senza frizioni fuori dall'unione doganale e dal mercato unico. Le frizioni sono un effetto collaterale inevitabile della Brexit", ha aggiunto Tusk.