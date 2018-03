Parigi, una multa per molestie in strada

PARIGI, 01 MAR - La Francia pensa a una multa per le molestie di carattere "sessuale o sessista" in strada. Cinque mesi dopo essere stati incaricati dal governo di lavorare ad una possibile contravvenzione per "molestie di strada", cinque parlamentari hanno presentato un rapporto sul tema. Il testo propone, in particolare una multa di 90 euro per "ogni dichiarazione o comportamento o pressione di carattere sessista o sessuale" nello spazio pubblico, che violi la dignità della persone a causa del suo carattere "degradante o umiliante", o che crei un "contesto intimidatorio, ostile o offensivo". L'obiettivo è contrastare quelle "zone grigie" che includono, tra l'altro, "gesti inopportuni, fischi, sguardi insistenti o commenti osceni", come seguire una persona in strada.