Maltempo: arriva Emma, ancora caos in Gb

LONDRA, 1 MAR - Si estende a Inghilterra sud-occidentale e Galles l'allarme rosso diramato già ieri dal Met Office, l'ufficio meteorologico britannico, a causa delle nevicate associate e gelo e vento. Lo stato di massima allerta è provocato non più dalla perturbazione siberiana (ribattezzata grossolanamente dai media del Regno 'the beast from the east' e ormai passata) ma dall'arrivo a ruota della bufera atlantica Emma. Mentre gli effetti sono gli stessi: pericoli per le persone, caos nei trasporti e scuole chiuse qua e là. In Scozia, dove alla chiusura dell'aeroporto di Glasgow (destinata a proseguire almeno fino al pomeriggio) si è aggiunta "temporaneamente" quella dello scalo di Edimburgo, si segnala anche l'odissea di oltre 300 persone rimaste bloccate per l'intera notte al freddo nei loro veicoli a causa di un'interruzione alla circolazione autostradale. Le scuole chiuse oggi si contano intanto a centinaia, sia in Scozia sia in Inghilterra. Mentre i treni sono in ritardo quasi ovunque e in diversi casi cancellati.