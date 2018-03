Appello dei premi Nobel a Erdogan

PARIGI, 1 MAR - "Chiediamo a Recep Tayyip Erdogan un rapido ritorno allo Stato di diritto e ad una totale libertà di parola e di espressione": in un appello pubblicato oggi sul quotidiano francese Le Monde, 35 premi Nobel chiedono al presidente turco di liberare senza attendere giornalisti e scrittori incarcerati. Tra i firmatari, anche i premi Nobel per la Letteratura Svetlana Alexievitch, Mario Vargas Llosa e V.S Naipaul, e il Premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz.