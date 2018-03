Le Pen indagata per diffusione foto Isis

PARIGI, 1 MAR - La leader del Front National Marine Le Pen è stata iscritta nel registro degli indagati per la "diffusione di immagini violente", dopo aver diffuso su Twitter alcune foto delle atrocità perpetrate dall'Isis: è quanto annuncia la procura di Nanterre. Le Pen pubblicò quei tre scatti - tra cui il corpo di un uomo decapitato con la testa appoggiata sulla schiena - nel 2015, accompagnati dal testo "L'Isis è questo". In un secondo tempo ritirò una delle tre foto, in particolare, quella dell'ostaggio americano, James Foley, che "scioccò profondamente" la famiglia.