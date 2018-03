Germania: ergastolo attentatore Amburgo

BERLINO, 1 MAR - E' stato condannato all'ergastolo il protagonista dell'attentato al supermercato di Amburgo, che lo scorso luglio 2017 è costato la vita di una persona e il ferimento di altre sei. Il tribunale superiore del Land della città anseatica ha condannato il 27enne palestinese, Ahmad A., per omicidio e tentato omicidio per il ferimento delle sei persone. Il giovane attentatore, a cui era stata respinta la richiesta d'asilo, era stato giudicato dai servizi sociali come psicologicamente instabile già mesi prima dell'attentato. Il suo gesto, e l'arma del delitto, un coltello da cucina rubato sul luogo del delitto, è stato giudicato dalle autorità come un gesto spontaneo, seppur motivato da odio religioso. "L'imputato si è lasciato strumentalizzare dalla propaganda dell'Isis", ha detto il giudice, Norbert Sakuth.