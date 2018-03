Irlanda: maltempo, stop voli Dublino

DUBLINO, 1 MAR - Il maltempo ha costretto le autorità aeroportuali ad interrompere il traffico aereo a Dublino. La riapertura è prevista non prima di sabato mattina. Stessa situazione per il traffico ferroviario, ha resto noto Irish Rail. Il premier Leo Varadkar ha fatto appello alla popolazione a rimanere in casa a partire dal pomeriggio di oggi e attendere il passaggio della tempesta.