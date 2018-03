Siria: Erdogan, avanti offensiva Afin

ISTANBUL, 1 MAR - La Turchia non ha intenzione di interrompere l'offensiva contro l'enclave curda di Afrin nel nord della Siria, lanciata oltre 40 giorni fa. Lo ha ribadito ancora una volta il presidente Recep Tayyip Erdogan. Parlando dall'Africa, dove è in viaggio di Stato fino a domani, il leader di Ankara ha chiarito nuovamente di non considerare Afrin inclusa nel cessate il fuoco in Siria, chiesto nei giorni scorsi dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu. "Non si lascia un drago mezzo morto. In un modo o nell'altro la missione sarà completata", ha detto. Intanto, secondo l'esercito turco, sono saliti a 2.222 i "terroristi" curdi dell'Ypg e dell'Isis "neutralizzati" (cioè uccisi, feriti o fatti prigionieri) dall'inizio dell'operazione 'Ramoscello d'ulivo'. Le cifre non possono essere verificate in modo indipendente sul terreno.