Grecia: rimpasto di governo

(ANSAmed) - ROMA, 1 MAR - Rimpasto di governo in Grecia: hanno giurato stamane alla presenza del presidente della Repubblica, Prokopis Pavlopoulos, alcuni nuovi ministri e viceministri, tra cui il nuovo responsabile dell'Immigrazione Dimitris Vitsas, che prende il posto di Yiannis Mouzalas, spinto a lasciare per motivi di salute. Il rimpasto si è reso necessario dopo le dimissioni del ministro dell'Economia e dello Sviluppo Dimitris Papadimitriou, che ha lasciato il suo incarico dopo che sua moglie, la viceministro per la solidarietà sociale Rania Antonopoulou, si era dimessa travolta dalle polemiche per un sussidio statale per la casa da 23.000 dollari. La coppia è tra le più ricche della politica greca, e il sussidio - pur legale - ha creato non poco imbarazzo al governo di Alexis Tsipras, in un paese dove la crisi è ancora pesante. Al posto di Papadimitriou va il vicepremier Yiannis Dragasakis. Entra al governo anche il vecchio leader socialdemocratico Fotis Kouvelis (viceministro della Difesa).