Ivanka nel mirino dell'Fbi

NEW YORK, 2 MAR - Gli uomini dell'Fbi e del controspionaggio Usa stanno indagando su uno degli affari della famiglia Trump che coinvolgono Ivanka, la figlia del presidente. Lo riporta la Cnn, spiegando che nel mirino ci sono i negoziati per la realizzazione del Trump International Hotel and Tower a Vancouver, in Canada. Le indagini potrebbero rappresentare un ostacolo per Ivanka che, come consigliere del presidente, sta cercando di ottenere il nulla osta di sicurezza per il pieno accesso a tutti i documenti, anche quelli top secret. Una prerogativa gia' persa dal marito Jared Kushner.