Gb, fino a 50 cm di neve nel sudovest

ROMA, 2 MAR - Gli abitanti del sudovest dell'Inghilterra e del Galles meridionale potrebbero svegliarsi questa mattina con mezzo metro di neve sulla soglia di casa grazie alla perturbazione Emma, riporta la Bbc online. Per il terzo giorno consecutivo le strade, i collegamenti ferroviari e gli aeroporti del Paese hanno sofferto le nevicate portate da Emma, con migliaia di scuole costrette a chiudere. Le autorità hanno chiesto l'intervento dell'esercito per assistere gli automobilisti bloccati per molte ore sull'autostrada A31 nell'Hampshire a causa di un grave incidente. Nel Somerset sono bloccati per la neve un centinaio di veicoli sulla A303 all'altezza di Ilminster. Altri 100 sono bloccati nel Dorset sulla A35 vicino a Puddletown.