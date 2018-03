Maltempo: Bbc, 55 i morti in Europa

ROMA, 2 MAR - Sale a 55 morti il tragico bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta da domenica scorsa su tutta Europa. Lo riferisce la Bbc. La situazione più grave in Polonia, dove i morti assiderati - in gran parte senza tetto - sono stati almeno 21. Altri sette morti in Slovacchia e sei nella Repubblica Ceca, continua l'emittente britannica. Tre le vittime in Spagna, 5 in Lituania, 4 in Francia, due in Serbia, Italia, Slovenia e Romania. Un morto in Gran Bretagna.