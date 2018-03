Armenia: Sarkisian eletto presidente

MOSCA, 2 MAR - Il parlamento dell'Armenia ha eletto Armen Sarkisian come nuovo presidente del paese. Sarkisian, ex premier ed ex ambasciatore in Gran Bretagna, era l'unico candidato alla poltrona di capo dello Stato ed è sostenuto dal presidente uscente Serzh Sargsian, che potrebbe adesso diventare primo ministro e continuare di fatto a mantenere il potere. Per Sarkisian, 64 anni, hanno votato 90 parlamentari, 10 hanno votato contro, mentre "una scheda elettorale è stata compilata in modo irregolare". (ANSA)