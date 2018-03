Siria: Macron-Trump, no impunità su gas

PARIGI, 2 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron, nella sua conversazione con Donald Trump, ha "sottolineato la sua estrema vigilanza sulla questione delle armi chimiche e ha ricordato che una risposta determinata verrà fornita in caso di uso accertato di mezzi chimici che causino la morte di civili, in perfetto coordinamento con i nostri alleati americani". "La Francia e gli Usa non tollereranno l'impunità", si conclude nel comunicato.