Siria: raid turchi ad Afrin, 17 morti

ISTANBUL, 2 MAR - L'esercito turco ha bombardato nella tarda serata di ieri due postazioni delle milizie filo-Assad entrate la scorsa settimana nell'enclave curdo-siriana di Afrin, uccidendo almeno 17 combattenti delle cosiddette 'Forze popolari'. Lo riporta l'Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo cui i raid hanno colpito l'area del villaggio di Jamaa. Un attacco in quella zona è stato confermato anche dalle milizie curde dell'Ypg, che però non forniscono cifre esatte delle vittime, e dall'esercito di Ankara che parla di 9 "terroristi" uccisi. I raid sarebbero avvenuti poco dopo l'uccisione di 8 soldati turchi.