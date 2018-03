Brexit: discorso May, impegno riunire Gb

LONDRA, 2 MAR - Un accordo sull'uscita dall'Ue destinato a superare "5 test" - garantendo fra l'altro il "rispetto del risultato referendario" sul recupero del controllo "dei nostri confini, del nostro denaro e delle nostre leggi", ma anche che il Regno Unito resti "una democrazia europea aperta e tollerante" - per assicurare di "fare della Brexit un successo". E' l'obiettivo indicato dalla premier britannica Theresa May nel suo nuovo discorso-manifesto atteso a Londra nel primo pomeriggio, stando ad anticipazioni dei media che citano anche l'impegno a "riunire il Paese" in questo cammino. Fra gli altri punti, verrà indicata l'ambizione di costruire per il dopo Brexit un accordo commerciale "il più profondo e ampio" possibile con Bruxelles, mentre non risultano al momento nel testo aperture o ripensamenti sul 'no' all'unione doganale, né proposte concrete pubbliche sul tema del confine irlandese, al centro di polemiche in questi giorni. Ribadita viceversa l'intangibilità "dell'unione fra le nazioni" del Regno.