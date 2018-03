Maltempo: esercito Gb in soccorso auto

LONDRA, 2 MAR - Continuano il caos e i disagi nel Regno Unito, attanagliato ancora dal gelo, fra nevicate e bufere di vento portate ora dalla perturbazione Emma. Unità delle forze armate, riferiscono i media, sono intervenute in queste ore per aiutare la polizia a soccorrere numerosi automo6bilisti bloccati dalla neve dalla notte, in particolare sull'autostrada M62, nell'area di Manchester. E il loro impiego si è reso necessario pure per portare medici e infermieri in ospedale in alcune zone. Il traffico stradale resta oggi difficile un po' ovunque, dall'Inghilterra al Galles, dall'Irlanda alla Scozia dove la neve ha raggiunto anche il mezzo metro. Mentre il ghiaccio continua a causare incidenti: i giornali riferiscono di almeno 3 morti come conseguenza indiretta del maltempo. Migliaia le scuole chiuse, anche a Londra, nonché voli e treni cancellati. Mentre per il dopo-bufera il Times lancia già l'allarme "alluvioni". Rientrata invece, almeno per ora, l'allerta sulle forniture di gas diffusa inizialmente.