Turchia: 'legami con Gulen', 150 arresti

ISTANBUL, 2 MAR - Nuova ondata di arresti in Turchia per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, a più di un anno e mezzo dal fallito tentativo di colpo di stato. Oltre 150 mandati di cattura sono stati emessi oggi, secondo quanto riporta Anadolu. In manette sono finiti 16 ufficiali della marina, 7 dei quali ancora in servizio, mentre gli altri erano già stati congedati. Tra i ricercati, ci sono anche 66 docenti, già epurati, e 72 sindacalisti. Operazioni di polizia sono in corso in diverse province per cercare di arrestarli.