Usa: minacce stragi, teenager arrestati

COVINGTON (LOUISIANA), 3 MAR - Due adolescenti della Louisiana, una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 14, sono stati arrestati con l'accusa di procurato allarme per aver minacciato stragi a scuola sui social network. Lo stesso sceriffo di St.Tammany parish, Randy Smith, ha detto di avere arrestato la scorsa settimana altri tre adolescenti, due ragazzi e una ragazza, con la stessa accusa. Gli investigatori non ritengono nessuna delle loro minacce credibile - ha precisato lo sceriffo - affermando però una "tolleranza zero" verso questo genere di reati. La 13enne, secondo quanto riferito da alcuni suoi compagni di High School, avrebbe postato una sua foto su SnapChat autodefinendosi una "school shooter". Il ragazzo avrebbe usato la stessa frase in un sms inviato ad un membro della sua famiglia. "Ogni frase minacciosa pronunciata verbalmente o sui social media, anche solo per scherzo o fatto senza intenzione di porre in atto la minaccia - ha aggiunto Smith - sarà punita con una azione disciplinare".