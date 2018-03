Usa, snowboarder morto in Sierra Nevada

LOS ANGELES, 3 MAR - La perturbazione che sta attraversando la California ha avuto le peggiori conseguenze sulle montagne della Sierra Nevada, dove uno snowboarder è morto e una valanga si è abbattuta su cinque sciatori ferendone due. Gli altri tre sono rimasti illesi. Decine di soccorritori con l'aiuto dei cani sono intervenuti sul luogo della valanga, nella Squaw Valley Ski Resort vicino al lago Tahoe e al confine con il Nevada. Qualche ora prima, era stato trovato nella stessa zona il corpo ormai senza vita di uno snowboarder di 42 anni, Wenyu Zhang, scomparso giovedì durante una violenta nevicata con venti in quota intorno ai 241 chilometri orari. La perturbazione in atto nello Stato non ha invece avuto gravi conseguenze sulla costa della California, dove le persone evacuate ieri sono rientrate nelle proprie abitazioni.