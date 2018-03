Blackrock preme sui produttori di armi

NEW YORK, 3 MAR - Blackrock, società di investimenti americana che gestisce oltre 6 trilioni di dollari di asset, mette pressione ai ai produttori e ai rivenditori di armi perché cambino le loro politiche, dopo la strage in Florida. L'azienda, oltre a chiedere a queste aziende quali misure stiano mettendo in atto per ridurre i rischi, sta studiando la creazione di nuovi fondi di investimento che escludono queste società. Secondo Blackrock impegnarsi con le aziende "ha il potenziale maggiore per guidare il cambiamento".