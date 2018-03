Coree: inviati Seul per dialogo Nord-Usa

PECHINO, 4 MAR - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha nominato il suo advisor sulla sicurezza Chung Eui-yong e il capo dell'Intelligence Suh Hoon "inviati speciali" per la visita di due giorni in Corea del Nord che partirà domani al fine di sbloccare lo stallo negoziale tra Pyongyang e Washington. L'Ufficio presidenziale ha detto che Chung è a capo del gruppo di 5 persone in cui figurano Suh, Chun Hae-sung (vice ministro dell'Unificazione), Yun Kun-young (funzionario della Blue House) e Kim Sang-gyun, direttore senior dell'Intelligence.