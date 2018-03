Cina: allineate cariche a vertice Paese

PECHINO, 4 MAR - La rimozione del tetto di 2 mandati presidenziali dalla Costituzione della Cina vuole mettere la carica "in linea" con la segreteria del Pcc e la presidenza della Commissione centrale militare, che non hanno limiti. Mossa - ha affermato Zhang Yesui, portavoce del Congresso nazionale del Popolo alla vigilia del via ai lavori rigettando le critiche su un incarico a vita al leader Xi Jinping - che "contribuisce a sostenere l'autorità del Comitato centrale del Pcc col compagno Xi come nucleo e anche la leadership unificata".