Netanyahu partito per Usa, vedrà Trump

TEL AVIV, 4 MAR - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è partito per una visita di 5 giorni negli Usa, dove incontrerà Donald Trump e interverrà all'annuale conferenza dell'Aipac, il gruppo di pressione americano a favore di Israele. "Prima di tutto - ha detto Netanyahu alla partenza - discuterò dell'Iran con il presidente per quanto riguarda la decisione sul programma nucleare. Parleremo dell'aggressione di Teheran nella nostra regione in generale e nel particolare del programma nucleare iraniano. Con il presidente discuterò anche su come far avanzare il processo di pace". "A nome di tutti i cittadini di Israele - ha detto - perseguirò tre obiettivi: la sicurezza, la pace e la prosperità economica per la nostra nazione". Sui temi interni, Netanyahu - interrogato venerdì scorso per l'indagine su presunte corruzioni legate all'azienda israeliana di telecomunicazioni Bezeq - ha detto che "non c'è ragione di elezioni anticipate" a causa dei dissidi all'interno del governo sulla legge per la leva degli ortodossi.