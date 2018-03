Leader giovani Spd, deluso dal risultato

BERLINO, 04 MAR - "Ci siamo impegnati per vincere. quindi adesso siamo delusi". Con queste parole il leader dei giovani socialdemocratici tedeschi dello Juso, Kevin Kuehnert, ha commentato il risultato della consultazione, che ha approvato il contratto di coalizione con l'Unione di Angela Merkel, dando il via libera al prossimo governo della cancelliera. Lo Juso aveva lanciato una campagna contro l'alleanza con la Merkel, invitando a entrare nel partito proprio per votare contro.