Siria, filo-Damasco avanzano nella Ghuta

BEIRUT, 4 MAR - In Siria le truppe di Damasco e le milizie loro alleate hanno compiuto una significativa avanzata nella regione della Ghuta, a est della capitale: la maggiore da quando il mese scorso è iniziata l'offensiva su larga scala per riprendere la regione ribelle. Lo hanno rilevato tanto la tv di stato quanto l'ong indipendente Osservatorio siriano dei diritti umani (Ondus). Secondo i militari, citati dalla tv, almeno sei fra villaggi e cittadine della Ghuta orientale sono stati riconquistati, anche se i ribelli ne hanno ripreso almeno una in una controffensiva. I combattimenti continuano. La Ghuta orientale, dove vivono circa 400.000 persone, viene pesantemente bombardata da settimane.