May preoccupa guerra commercio Usa-Ue

LONDRA, 4 MAR - La premier britannica Theresa May ha parlato con il presidente Usa Donald Trump esprimendo "profonda preoccupazione" per la minacciata guerra commerciale nei confronti dell'Unione europea, in relazione al nuovo indirizzo dell'amministrazione statunitense sui dazi. May ha discusso del problema con Trump nel corso di una telefonata. Secondo quanto riferisce lo staff della premier britannica, May "ha espresso la nostra profonda preoccupazione all'annuncio degli imminenti dazi sull'acciaio e sull'alluminio, sottolineando che l'azione multilaterale è l'unica via per risolvere il problema della sovrapproduzione globale".