Gb: battesimo anglicano per Meghan

ROMA, 4 MAR - Meghan Markle sarà battezzata come anglicana dall'Arcivescovo di Canterbury questo mese, in vista del suo matrimonio con il principe Harry il prossimo 19 maggio. E' quanto riporta il Daily Mail. La futura sposa, cresciuta come protestante e che ha studiato in una scuola cattolica, sarà accolta nella Chiesa anglicana con una cerimonia privata a Kensington Palace. A Meghan non era richiesta una conversione formale alla Chiesa anglicana per poter sposare Harry, ma la donna avrebbe deciso di compiere il passo per rispetto della regina Elisabetta, che è il capo della Chiesa di Inghilterra. Nel 2011 Markle si era sposata con un ebreo, Trevor Engelson, pur senza convertirsi, anche se la cerimonia aveva seguito molte tradizioni ebraiche. Il matrimonio era finito due anni dopo.