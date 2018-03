Siria: domani piano aiuti Onu in Ghuta

BEIRUT, 4 MAR - Le Nazioni Unite hanno annunciato un piano per fornire aiuti umanitari a 70.000 persone nella regione siriana della Ghuta, a est di Damasco, a partire da domani, dopo aver ricevuto l'approvazione del governo siriano. I funzionari delle Nazioni Unite hanno spiegato che la mancanza di approvazioni e di consenso tra le parti in guerra, così come la durata limitata delle cinque ore di pausa umanitaria ordinate dalla Russia, hanno reso impossibile finora la consegna degli aiuti.