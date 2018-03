Germania: capo Csu Seehofer agli Interni

BERLINO, 5 MAR - È pronta la squadra dei cristiano-sociali bavaresi per il governo di Grosse Koalition, cui il voto dell'Spd ha dato il via libera ieri. Stando alla Dpa, la Csu invierà a Berlino il leader Horst Seehofer, al ministero dell'Interno, e il segretario generale Andreas Scheuer al ministero dei Trasporti. Allo Sviluppo resta Gerd Mueller. Sottosegretaria alla Digitalizzazione, in cancelleria, dovrebbe diventare Dorothee Baer. I ministri della Cdu sono stati già resi noti da Angela Merkel la settimana scorsa, in vista del congresso di partito del 26 febbraio. Adesso tocca ai socialdemocratici, che giorni fa hanno fatto sapere di voler attendere ancora qualche giorno prima di comunicare l'elenco dei nomi. Merkel dovrebbe essere rieletta in Parlamento il 14 marzo.