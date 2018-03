Berlino augura governo stabile a Italia

BERLINO, 5 MAR - "Il risultato definitivo delle elezioni non è ancora arrivato. L'Italia è un Paese profondamente amico e partner e ci auguriamo un governo stabile per il benessere del Paese e dell'Europa". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel Steffen Seibert, rispondendo alla domanda se la cancelliera sia preoccupata che l'esito del voto italiano possa rallentare le riforme in Europa.