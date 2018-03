Netanyahu a Casa Bianca per vedere Trump

WASHINGTON, 5 MAR - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu con la moglie Sarah va alla Casa Bianca, ricevuto dal presidente Donald Trump e dalla first lady Melania. Durante la sua visita in Usa, che durerà 5 giorni, Netanyahu interverrà all'annuale conferenza dell'Aipac, il potente gruppo di pressione americano a favore di Israele. Nell'agenda dell'incontro con Trump ci sono i colloqui di pace israelo-palestinesi e l'Iran. Netanyahu e Trump avranno un bilaterale e una colazione di lavoro ma al momento non sono previste conferenze stampa congiunte. Curiosità sul ruolo del genero-consigliere Jared Kushner, che nei giorni scorsi si è visto ridimensionare il nullaosta per l'accesso alle informazioni classificate. Secondo la Cnn Kushner, cui è stato assegnato il dossier Medio Oriente, farà parte della delegazione Usa.