Clima: Bloomberg inviato speciale Onu

NEW YORK, 5 MAR - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha nominato Michael Bloomberg inviato speciale delle Nazioni Unite per l'azione sul clima. L'ex sindaco di New York - ha annunciato Guterres - sosterrà la strategia sul clima e gli sforzi del segretario generale per il vertice in programma all'Onu nel 2019 e farà leva sugli sforzi nei settori chiave del summit per incoraggiare una rapida e maggiore attuazione dell'accordo di Parigi.